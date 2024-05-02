美國當紅嘻哈旋律王者斯韋李（Swae Lee），以奧斯卡最佳動畫《蜘蛛人：新宇宙》的主題曲〈Sunflower〉唱進新世代樂迷的心。他除了有一副饒舌歌手少見能把Hooks唱得悅耳舒暢的歌喉、被同儕音樂人與樂評讚譽為「這世代的美妙之聲」，還有令人驚嘆的創作能力，將於今年暑假首度來台，在8月17日於桃園市立體育場演出。

1993年出生於加州、發跡於密西西比的Swae Lee，與哥哥Slim Jxmmi很小就開始玩音樂，與饒舌歌手Lil Pantz高中合組「Dem Outta St8 Boyz」，2013年他與哥哥另組嘻哈雙人組「Rae Sremmurd」，被饒舌歌手與製作人Mike Will Made It的唱片品牌EarDrummers Entertainment簽下，發行過4張專輯，曾締造告示牌單曲冠軍〈Black Beatles〉。他以個人之姿與French Montana合發2017年單曲〈Unforgettable〉，也是他首度以個人名義拿下的告示牌前十名單曲、獲鑽石唱片認證。同年，他以碧昂絲的〈Formation〉作曲人之一提名葛萊美音樂獎「年度歌曲」大獎，這時他才24歲。

2018年Rae Sremmurd發行《SR3MM》3CD套裝專輯中，內含他的個人錄音室專輯《Swaecation》，同年他更以與巨星馬龍合寫、合唱的〈Sunflower〉再攀巔峰。這首收錄在奧斯卡動畫《蜘蛛人：新宇宙》的主題曲，不僅登上告示牌單曲榜冠軍、獲兩項葛萊美獎提名，今年2月也成為美國唱片業協會（RIAA）首支被認證為雙鑽石唱片（在美國達2000萬等價單位）的單曲，全球則為5000萬等價單位、串流點聽數超過80億次。

Swae Lee合作過多位大咖，說他是形塑當代嘻哈風貌的中流砥柱也不為過。（秒秒國際提供）

他與Travis Scott合作的〈Sicko Mode》也是告示牌單曲榜冠軍、同獲2項葛萊美獎提名。他在去年叫好叫座的續集動畫《蜘蛛人：穿越新宇宙》中續攤插曲〈Calling〉、〈Annihilate〉，同樣獲好評。他也曾被流行女皇瑪丹娜欽點合作〈Crave〉，威肯、德瑞克、王嘉爾等大咖，族繁不及備載，說他是形塑當代嘻哈風貌的中流砥柱也不為過。

他在影音平台Youtube的作品瀏覽數逾數10億次，在社群媒體IG、TikTok擁千萬粉絲，高人氣讓他去年9月應邀在為時兩天的Hypefest Aranya音樂節首日掛頭牌演出 、去年底也在香港最大型戶外音樂節及藝術節Clockenflap擔任壓軸，今年將在首爾、台北與曼谷舉辦亞洲巡演，台北場次售票訊息將會在近期於官方臉書粉絲專頁公布。