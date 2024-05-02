儘管鮑爾記者會上唱鴿，關上升息大門讓市場鬆一口氣，但通膨前景不明仍難安撫美國股債投資人，市場行情反映投資人的不安情緒。

周三美股震盪終場漲跌互見，除道指收紅外，標指與那指的跌幅均超過0.3％。10年期美國公債殖利率跌了近10個基點。2日周四美元指數持平在105.72點，1日自近6個月高點回跌0.6％。

鮑爾在決策聲明發布後的記者會上表示，Fed須確定通膨朝2％目標回落，但「今年迄今，數據並未帶給我們更大的信心」。鑑於數據高出預期，抗通膨欠缺進展，要獲取降息信心，「可能得花比預期更長的時間」。

縱使如此，鮑爾示意Fed利率決策的下一步不太可能是升息，除非「看到具說服力的證據，證明我們政策立場的限制性不足，無法隨時間推移讓通膨持續降到2％」。

鮑爾在記者會上雖未給出明確的降息時間點，但暗示一旦失業率從目前的3.8％回升到4％，Fed就會採取降息回應。

美國今年首季經濟放緩，加上通膨復燃，引發停滯性通膨恐來襲的疑慮。鮑爾記者會上予以駁斥，強調目前美國通膨率遠比1970年代停滯性通膨危機還低，失業率也接近歷史低點。

鮑爾說，「我真不懂此論調從何而來，經濟成長率3％，通膨率低於3％，我看不出有停滯性通膨。」

被問及美國總統大選將屆，鮑爾堅稱Fed保有決策獨立性，政治因素不會對央行利率動向起任何作用。

針對放慢縮表速度鮑爾強調，此決定的目的不在於刺激經濟或寬鬆貨幣，而是要確保資產負債表縮減到理想水位的過程順暢。