由遠見雜誌主辦的2024《遠見》ESG企業永續獎，2日舉辦頒獎典禮。崴正營造憑藉「共學、共好、共榮耀」專案計畫贏得評審親睞，獲頒「傑出方案人才發展組中小企業獎」殊榮。

崴正營造創辦人張正岳表示，兩年前創立崴正營造，以「永續經營」為營運方針。在公司營收獲利下，以「崴正三最」為企業經營目標。三最：員工最幸福的企業、業界最優秀的企業、社會最受推崇的企業。

為了克服營建業目前面臨人才短缺的窘境，崴正營運第一年就成立了「崴正磐石菁英學苑」，讓員工在精進專業技術外，可學習不同領域的知識，並充分運用在工作上。因此崴正獲得「2023年TTQS銅牌獎」的肯定。

對於本次得獎的方案「共學、共好、共榮耀」，即是以「崴正三最」為目標所規劃的政策。「共學」主張落實育才精神，崴正的磐石菁英學苑設置六大學院，規劃多元化的課程，由創辦人張正岳擔任校長，落實人才培育，協助員工朝向高學歷、高經歷、高證照的三高目標邁進。

推動留才方案「共好」，打造多元課程為員工規劃未來的同時，以員工為家人，成立「崴正福利樹」，樂意與員工分享企業盈利、各種榮耀與福利，並規劃了多樣性活動，除了透過活動推廣企業文化及精神外，並增加員工之間的互動，營造活潑、正向的職場環境與氛圍。同時，也定期舉辦家庭日活動，張正岳表示，除了照顧員工，也要照顧員工的家人，讓員工家人們認同崴正，能安心讓員工在崴正工作。

為落實永續經營精神，崴正推廣大手牽小手的活動，公司員工共同為永續盡一份力，推出「員工運動點燃活力、公司運動點亮公益」計劃，強健員工體魄之餘，公司並提撥「公益捐」，與員工們一起為ESG活動盡一份心力。

崴正營造持續落實「共學、共好、共榮耀」的政策，期望達到「三最」的理想目標，崴正為「永續經營」竭盡心力！