美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）在今年2024總統大選再度對決的態勢已明。民主黨陣營看好北卡近期人口大增且選民屬性有利，4年前在北卡敗給川普的拜登認為今年能夠翻轉得勝，民調數字卻不支持拜登這番宣言，甚至多項議題支持度明顯輸給川普。

路透社周四報導，拜登周四（2日）將再度踏上東南部的北卡羅萊納州威明頓市（Wilmington），商討聯邦政府注資30億美元汰換全國鉛質水管政策。這會是他今年第3度到訪北卡。北卡羅萊納是美國總統大選搖擺州之一，人口普查顯示2020年以來人口激增約40萬，其中不少是受過大學教育的有色人種，這是民主黨支持者特徵之一。

拜登競選團隊早早就在北卡展開大肆宣傳，希望2024大選在北卡得勝。然而綜觀1968年以來的北卡總統大選結果，民主黨僅有1976年的卡特（Jimmy Carter）與2008年的歐巴馬（Barack Obama）勝選，其餘均是共和黨候選人的天下。2020年拜登在北卡小輸川普7.4萬票，差距1.3%。

北卡共和黨籍州長候選人羅賓遜（Mark Robinson）路線極右，他支持完全禁止墮胎，還用淫穢（filth）一詞形容同性戀者。北卡共和黨人種種極右派作風與言論讓民主黨人認為情勢大好，支持拜登的州議會議員候選人杜伍（Aisha Dew）說：「我們正處於多年來最佳得勝位置。」

可望代表美國共和黨出馬參選2024總統大選的前總統川普，2日在紐約市曼哈頓刑事法庭出庭。即使官司纏身，川普仍有一定支持率。（路透）

不過，民調數字顯示拜登前路艱險。波士頓愛默生學院（Emerson College）周二公布的川普在北卡的支持率領先拜登5個百分點；紐約馬瑞斯特學院（Marist College）今年3月民調顯示，川普在移民、經濟等議題支持度大幅超前拜登，拜登在墮胎權、維護民主體制等方面小贏川普。

北卡州府數據顯示，州內近期激增的人口以有色人種為主，集中於金融中心夏洛特市（Charlotte）與首府羅里（Raleigh），這兩座城市是全美發展最快的都會區。北卡羅來納大學研究人員說，新移入的居民來自政治立場傾向民主黨的紐約州、加州等地。北卡是全美非裔人口最多的州治之一，2022年期中選舉非裔投票率卻低於此前多次期中選舉，對於拜登競選連任而言是不利跡象。

本屆總統大選的選舉人團票數總計538張，16張屬於北卡。北卡不僅是長期搖擺的州治之一，對於拜登而言，拿下北卡很可能是重要保本利基。拜登與川普在多個搖擺州攻防，他表示，就算輸掉亞利桑納、喬治亞或威斯康辛州，北卡羅來納的16張選舉人票有可能助他贏得勝利。亞利桑納、喬治亞、威斯康辛州2020年大選由拜登拿下，但今年則與對手處於五五波態勢。截至4月底，拜登陣營在北卡開設的選務辦公室已有11處，設置40名工作人員；川普陣營在北卡尚未成立團隊，2020大選他造訪北卡20多次。

從3月初已來，拜登團隊砸了3000萬美元在搖擺州打廣告，北卡也包括在內，鎖定西班牙裔、非裔選民拉票固票。北卡議會在共和黨主導的情勢之下通過全美最嚴格的選舉法律，直接影響有效票認定，共和黨人表示目的在於防止選民舞弊，民主黨人認為這是變相打壓民主黨得票數。

共和黨人並不擔心北卡倒戈，全國委員會代表凱利（Anna Kelly）表示，「2016年、2020年民主黨在北卡燒錢競選，結果輸給了川普總統」。