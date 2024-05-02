童年缺母愛？大陸江蘇省南京市有位女大生，在同學的推薦下，兩人接了一份與小六生陪玩的兼職工作，且時薪約450元，但沒想到對方不只陪玩，還要求像是騎馬遊戲「坐肩膀上」，導致她結束回學校後，發現肩膀有瘀血的痕跡，後來她在網上發現有多名女學生PO出相同經歷，她才驚覺被騙「渾身起雞皮疙瘩」。

綜合陸媒報導，一名江蘇省南京市的女大生去年11月，接獲同學告知一份兼職工作，其內容就是陪著一位小六的學生玩耍，也指出小六生很瘦小，於是，她便答應並與對方自稱小六生的「姊姊」聯繫，並且對方開出每小時100元(約新台幣450元)的價格。

女大生便和同學前往和對方約定的地點，當她們抵達後，發現對方是身高160公分的瘦小男性，且穿得很像小學生，言行舉止也相當幼稚，看上去就像11、12歲左右。

後來，這名小六生要求像是騎馬遊戲「坐肩膀上」，女大生當下心裡非常抗拒，且認為對方要求非常奇怪，但也沒想太多，便和同學兩人試著背兩下，約半小時後就離開，她表示，在回學校的路上「感覺脖子好像遭人性侵」，且晚上發現肩膀處有瘀血的痕跡。

於是，女大生便向小六生「姊姊」溝通，並要求賠償或道歉，沒想到，對方連原來談好的時薪都不給，只給250元(約新台幣1121元)了事。

女大生以為這起打工事件已經結束，但沒想到，網路上不少網友也有相同遭遇，才發現自己受騙「渾身起雞皮疙瘩」，且還有網友踢爆這名小六生根本是成年人，且真實身分是南京農業大學的男學生，對方長期冒充小六生的家長或姊姊，並在社群平台上「撒網」，誘騙蘇州與南京的女大生「背自己玩」，這些受害女子們也逐漸發現，「騎馬遊戲」是男大生的特殊癖好。

對此，日前南京農業大學也做出回應，該名學生已進行約談，目前正以網上反應的問題做進一步的調查，並會根據調查結果，依規定作出處份，同時，學校將進一步加強學生的思想與心理健康教育。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「小學生和家長都是他」、「雙方的行為都超出了我的理解範圍」、「這種奇怪的要求當場就應該拒絕呀」、「是童年缺母愛嗎」、「真是無奇不有」、「這孩子看來很瘦小，如果正常成年男性，恐怕騎大馬有點難吧」。