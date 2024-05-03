49歲貴婦奈奈(蘇陳端)和男友黃博健一家，涉捲款10億元潛逃加拿大，黃博健的父親、前台大醫師黃立雄日前表達願意回台接受調查，預計明（3）日清晨將抵達桃機。現在遭爆料，願意回來是因為想回台用健保看醫生。

黃立雄夫妻現在願意回台接受調查，根據《東森新聞》報導，傳出黃立雄夫妻是因為身體狀況所以打算返台就醫，而貴婦奈奈原本也打算要回台但最後放棄。

貴婦奈奈日前接受週刊訪問，稱在加國過得很困苦。（圖／中時資料照片）

根據規定，就算是通緝犯，只要戶籍在台灣就有享有健保的權利。事實上，貴婦奈奈和男友黃博健在2018年11月30日逃往海外，檢方發布通緝，時效25年，至2043年止。沒想到上個月，貴婦奈奈卻高調接受《鏡週刊》訪問，被發現藏身在加拿大漢密爾頓，並表示一家靠打零工維生，過得很困苦，當時就有不少網友猜測她賣慘是為了要洗白回台灣。

貴婦奈奈被通緝。（圖／翻攝自法務部調查局）

而過沒幾個月，貴婦奈奈男友父親黃立雄與妻子黃林麗就以遭到黑道討債為由，表達要回台接受調查意願。今（2）日由加國兩位移民官押解登機，預計明（3）日上午6時將抵達桃園機場，之後將由調查局解送歸案。法務部長蔡清祥1日則表示：「對於通緝犯願意返國歸案，非常歡迎，返國後盡快就案情說明清楚，依法辦理」。