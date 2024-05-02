前烏克蘭安全局官員、現任烏克蘭議會國家安全、國防和情報委員會顧問斯圖帕克（Ivan Stupak）本週四（2日）表示，俄羅斯很快就能適應美方援助的新武器，美國製造的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）先前用來打擊深入前線後方的俄羅斯目標，但目前已如同其他武器一樣，遭到俄軍反制破解，烏軍正在與時間賽跑。

🇺🇦⚔️🇷🇺 Luhansk Front: The Armed Forces of Ukraine struck an accumulation of Russian personnel in the vicinity of the settlement of Kuban, using ATACMs equipped with a cluster warhead. Significant casualties have been reported among enemy forces. pic.twitter.com/Nxhop0dxhd — Astraia Intel 🇺🇦🇺🇸🇮🇱 (@astraiaintel) May 1, 2024

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4月份透露，美國已經秘密向烏克蘭提供了「大量」陸軍戰術飛彈系統，實現了基輔長期以來的請求，獲得了遠程武器系統，將整個克里米亞納入其火力打擊範圍。

俄軍已經做出反應，並聲稱擊落了幾枚瞄準克里米亞的飛彈，與以前的西方武器系統一樣，隨著俄羅斯軍隊適應這些武器，陸軍戰術飛彈系統的效果可能會減弱。

斯圖帕克告訴《新聞周刊》（Newsweek）：「眾所周知，俄羅斯人能夠在很短的時間內適應。「我認為，在俄羅斯人適應之前，我們最多有2個月的時間來盡可能打擊的俄羅斯目標。」

「看看神劍（Excalibur）精準導引砲彈吧；由於俄羅斯電子戰系統，它們的精確度從 70% 顯著下降到 6%。」

過去從提案到成功交付給烏克蘭的各種武器系統，無論是海馬斯（M142 HIMARS）、豹2坦克（Leopard 2） 、布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）、陸軍戰術飛彈或F-16戰機等，都會引起大量媒體報導和民眾吹捧。但迄今還沒有任何一款能夠顛覆烏克蘭與俄羅斯之間的戰略平衡。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）上週末在討論愛國者飛彈系統時警告說：「我會提醒任何相信某種武器系統將是靈丹妙藥的人。這將會是多個系統的組合。這將取決於烏克蘭是否能夠有效地使用這些系統，並維持這些系統，以及烏克蘭是否能夠動員足夠數量的軍隊來補充其部隊。」