烏克蘭軍事情報局 (HUR)表示，他們截獲一段無人機影像，是俄羅斯的神風無人機飛過札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NPP)的片段。HUR批評，俄羅斯竟不顧底下的核電廠，竟在上空操作這種武器。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，HUR是利用電波收集天線截獲這段訊號，所以畫面充滿雜訊與雜聲，但仍看的出來這架俄羅斯無人機飛過一棟棟如方盒子的核電廠機組。據推測，它的飛行路線指向烏克蘭控制的尼科波爾(Nikopol)和馬爾哈內茲(Marhanets)。

Окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，不過自2022年3月起，就一直被俄羅斯佔領，之後電廠停機，目前沒有運轉。但是烏克蘭多次指責莫斯科，利用核電廠作為軍事基地，包括從電廠內部署防空飛彈，現在則該電廠作為無人機攻擊的發射地。

烏克蘭多次希望國際原子能總署(IAEA)能夠阻止此事，但IAEA畢竟只是非武裝的核能監管團體，只能定期前往檢查，至今僅發現一些槍械之類的單兵武器，大型武器的證據不多。

烏克蘭軍事情報發言人切爾尼亞克(Andrii Cherniak)表示，這則影片是相當有利的證據，顯示俄羅斯將核電廠做為無人機發射台。然而，烏克蘭擔心核電廠安全，所以無法在周圍1.5公里範圍內進行還擊。

札波羅熱核工廠位於幾乎乾涸的卡霍夫卡水庫(Kakhovka Reservoir)邊，就在尼科波爾和其他定居點對面，俄羅斯無人機和大砲，幾乎每天都會瞄準這些定居點。

HUR表示，「俄羅斯侵略者在被佔領的核設施上，持續犯下違反國際法的罪行，這可能會造成災難性後果。」