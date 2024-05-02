近日Twice隊長志效為了宣傳新節目，在短片開頭復刻子瑜當年的道歉影片，引來大批粉絲撻伐，大陸粉絲氣憤集資準備請卡車到JYP公司大樓底下抗議。今（2日）周子瑜被捕捉到獨自現身仁川機場出國工作，全程卻面無表情。

周子瑜今日行程未與成員們同行，僅在工作人員及保鑣陪同下獨自現身機場，從流出的生圖中可見她身穿簡約黑色洋裝，放下一頭長髮，似乎是被近日爭議事件影響，和以往甜笑不同，沒有帽子、墨鏡、口罩等配件遮掩，周子瑜全程面無表情略顯憔悴的模樣曝光，不過面對比愛心、揮手等要求，她仍擠出笑容照單全收，粉絲給的信件也都收下，堅強又親民的作為，令大批粉絲更加心疼。

陶晶瑩過去和周子瑜和周子瑜的媽媽有私交，在廣播節目《陶色新聞》中表示：「她（志效）是衣服、背景、髮型、第一句話都一模一樣欸」，認為這就是要讓人聯想到子瑜當年道歉影片，陶晶瑩不解反問為什麼要這樣，坦言聽過周子瑜被冷凍的傳聞，心疼道：「子瑜本身快變成冷凍水餃」。