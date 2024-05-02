天氣逐漸變得溫暖潮濕，蚊蟲也開始孳生，一名網友忍受不了家中出現太多果蠅，於是跑到全聯購買餌劑，也秀出殺蠅成果照直呼很有效，但不少內行人建議，只要將糖、醋、洗碗精、水混合後放置，就能輕鬆誘殺果蠅。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近家裡一直有果蠅出沒，讓他感到很困擾，原本打算網購買便宜的，但無法忍受果蠅飛來飛去，決定直接跑去全聯，買了一款興字頭的果蠅餌劑，使用後發現效果真的很驚人，秀出容器內滿滿果蠅屍體的照片。

照片引起網友熱議，一部分人跟著推薦，「我覺得超有用，根本大豐收」、「很有用，都抓了不少果蠅」、「日本進口的，我家放很好用」。也有網友認為效果不佳，「我有買過，連一隻都沒有」、「放一個夏天只來2隻的過來人」、「放了一整個夏天效益超差，只飛一兩隻」。

還有內行人建議可DIY捕蠅法，「一個水盤加醋、糖及少許洗碗精，他們會自己衝進來淹死」、「我是用一般白醋，白醋放比較多，糖少許、水少許、洗碗精1-2滴，就放著」、「自己做就好了，糖、醋、洗碗精、水」、「我直接養樂多+洗碗精也很有效」、「便宜又大碗，我也是這樣調，有的說水果醋也可以」。