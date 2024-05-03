有民眾前往台北地檢署告發前台北市長柯文哲涉及京華城、北士科等案，台北地檢署正式分「他字案」偵辦，案由為《貪污治罪條例》，將柯文哲列為被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮蒐證、調卷及了解中。名嘴林廷輝表示，柯文哲遇到的是專門在辦貪污治罪條例的檢察官，真的完蛋了。

林廷輝2日在《關鍵時刻》節目中表示，阿北真的完蛋了，柯文哲遇到的這位檢察官林俊言，是專門在辦貪污治罪條例的，因為去年他還從北檢借調到最高檢察署，就是專門在辦貪污治罪的部分。去年8月時回到北檢，負責黑金相關的案子。林俊言常出席研討會或是撰寫一些論文發表，特別是貪污治罪條例的部分。

林廷輝接著表示，林俊言對於公務人員的收入，是用廣義的收人的定義來看待的，比如民代財產來源不明，不僅僅只是金錢上不明的概念而已，像先前就傳出來說跟廠商吃飯或者是先去見廠商，然後要廠商來投標、圍標等等之類，還有在幾年的所有收入是不是增加。

林廷輝指出，因為有些東西叫前金後謝，不見得馬上就進入你的戶頭，可能在一段時間之後才會進到你的戶頭。所以林俊言在辦這個案子時，會非常嚴謹的看待這個事情。

林廷輝點出，林俊言常常會去查政治獻金這些東西。阿北在選舉過程當中，不是有一堆政治獻金嗎？