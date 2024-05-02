大陸央視新聞報導，山西恒山景區管理中心證實，2024年5月2日15時05分許，位於山西省大同市渾源縣的北嶽恒山景區虎風口處發生落石，致6名遊客受傷，其中1名遊客因傷勢過重經搶救無效不幸身亡，其餘5名傷者無生命危險，正在醫院觀察治療。

事發後，渾源縣啟動應急預案，全力救治傷患，疏散現場遊客，目前已無遊客滯留。地質專家也已前往現場勘察排險。

大陸極目新聞報導，5月2日下午，多名遊客反映稱，山西大同市渾源縣恒山景區突發山石滾落砸傷遊客。2日晚，該景區管委會及渾源縣多個部門證實，落石砸傷6名遊客，其中1人重傷搶救無效不幸身亡，當日遊客已有序下山，目前景區已關閉。

一名遊客對記者稱，當時聽到一聲巨響，以為是山裡變天打雷，回頭一看一塊大石頭伴隨著小石頭滾下來，她穿上鞋子就跑了。另據大陸央視新聞消息，其餘5名傷者無生命危險，正在醫院觀察治療，地質專家已前往現場勘察排險。

山西恒山落石1死5傷，倖存者以為打雷。（極目新聞╱社交平台截圖）

極目新聞報導，公開資料顯示，恒山係中國五嶽之北嶽，現為國家自然與文化雙遺產、國家AAAA級旅遊區。

2日晚，一名遊客說，山石滾落前，她正在下山，當時上山下山的人流較大，她找了一個沒人的地方，脫下鞋子歇歇腳，坐了10分鐘後聽到一聲巨響，以為是山裡變天打雷，「回頭一看一塊大石頭伴隨著小石頭滾下來，我穿上鞋子就跑了。」該遊客稱，幸好自己未受傷，「當時太嚇人了。」

大陸紅星新聞報導，另一名遊客說，他在2日16時左右下山時，聽說受傷遊客當時還沒上到山頂，被滾落石頭砸傷，傷者多人，景區已不讓遊客上山，山上遊客也被通知下山。該遊客還稱，他下山時看到有兩輛救護車上山，有幾名傷者被抬了下來。

2日20時許，渾源縣多部門工作人員以及恒山景區管委會均證實，當日恒山景區發生了山石滾落砸傷遊客一事。

恒山景區管委會工作人員稱，山石滾落發生在上山步道區域，2日下午接到遊客被落石砸傷的消息後，當地相關部門迅速趕到景區開展救援工作，傷者被120送醫救治，暫不清楚遊客的具體受傷情況。現場落石被清理後，景區開始組織遊客有序下山，目前景區處於關閉狀態。至於3日是否可以正常遊覽，建議遊客關注景區後續的官方通知，「3日7時前會通知，如果無法遊覽，已購票的遊客可以辦理退票。」