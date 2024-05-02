有騎士路上遇到黑狗跳車，嚇得他趕緊煞車，所幸未撞上。

「惡靈古堡」裡的殭屍狗？有騎士日前行經宜蘭縣宜蘭市神農一路上，突然發現前方有輛無牌廂型車違停車道上，便小心翼翼要通過，不料，快接近廂型車時，突然有隻黑狗從駕駛座跳出來，嚇得他急煞所幸未撞上，而該隻黑狗也被飼主叫回身邊；對此，網友也看傻眼，「幸好車速不快，否則對向那台黑車有很大機率成為苦主」、「這個反應能力 我給滿分」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段34秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於宜蘭縣宜蘭市神農一路上，有騎士行經該路段時，發現前方路口有輛無車牌的白色廂型車，直接違停在車道斑馬線上，他便微左偏行駛閃避，不料，快接近該輛廂型車時，突然有隻黑狗從駕駛座跳出來，嚇得他緊急煞車，而該隻黑狗也快速跳開，所幸皆未釀成傷，最後，便看到飼主將黑狗叫喚回身邊。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「惡靈古堡有一個大門你打開，一樣就有一隻血淋淋的跑出來」、「這個反應能力 我給滿分」、「當下直接報警，車上可能很多驚喜」、「我第一眼以為是惡靈古堡裡的殭屍狗有嚇到」、「在不到一秒內反應煞停，要是每個人反應都這麼快，車禍應該會減少很多」、「幸好車速不快，否則對向那台黑車有很大機率成為苦主」。