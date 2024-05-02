以「信樂團」出道的歌手信（蘇見信），憑藉〈死了都要愛〉紅遍全亞洲，是許多人挑戰飆高音的必點歌曲，近年信將事業重心轉往大陸，不僅參加歌唱節目，還跨足參演綜藝，但對生活極為低調的他，鮮少在社群透露近況，如今流出一張他的「父女照」，但一旁站的卻不是「小丸子」蘇祐婕，竟是已故賭王千金何超蓮。

何超蓮日前在社群曬出與信的合照，只見兩人穿著韓國傳統服飾，讓她開玩笑說是「父女裝」，雖然她不像蘇祐婕有九頭身的高䠷身材，但兩人明顯的身高差，說是父女也會有人相信。

另外，信的近況也意外曝光，雖然高大身材被古裝包得緊緊，但臉部幾乎無細紋，肌膚緊緻宛如20年前模樣，52歲的他依然保養得宜，讓不少粉絲看了都不敢相信，「是信老師」、「真的是蘇見信」、「好歹人家看起來也不老」。

事實上，信在2007年單飛後，就將事業重心轉往大陸，參加過許多選秀節目，包含《我是歌手》、《天賜的聲音》、《披荊斬棘的哥哥》等，也參演不少綜藝節目，他近日與何超蓮飛到南韓就是為了拍攝旅遊綜藝《幸運旅行家》，同時也足見他與何超蓮的感情不錯。