Poom（左）和Up在《職業替身》中情慾流動，床前驚覺尷尬。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

泰國BL劇《職業替身》是《黑幫少爺愛上我》主創團隊的最新力作，改編自神級作家水千丞的《職業替身》，集結泰國影視界的頂尖人才，將再次以令人驚豔的美學、反轉不斷的劇情和別具慧眼的演員選角，爆擊劇迷心臟，這次劇組找來Up與Poom上演糾葛愛戀，劇情節奏緊湊，第一集中就有2場火熱床戲，自然流暢的演技默契互動引起劇迷熱議。

《職業替身》原著閱讀量已突破44.5億，戲劇由《愛的香氣》製片人Wan Thabkrajang（Yuan）擔任執行製片人，《黑幫少爺愛上我》的導演Pepzi Banchorn Vorasataree（Pepzi）及Khom Kongkiat Khomsiri（Khom）擔任導演與聯合導演，2位男主角Poom跟Up在劇中有超多激烈情慾流動，預告片中，Poom用嘴巴替Up脫衣，加上裸身激吻、鴛鴦浴等名場面性張力拉滿。

《職業替身》描述特技演員「Joe」（Poom飾）在拍攝飛車特技場面時，因為安全鋼絲斷掉而墜谷，隨後他在醫院醒來，卻發現自己上了別人的身，巧合的是該名男子也叫「Joe」，更巧的是隔壁床病患的兒子就是他的前輩好友，他因此有了重新接觸演藝圈的機會，也與令他難忘的富少「Ming」（Up飾）重逢。原來3年前Joe是男星「Tong」( Mek飾）的替身，對Tong抱有好感的Ming，回國後到拍攝現場探班，看見背影與Tong神似的Joe後，沒多想就撲上前熊抱，誤打誤撞認識了彼此。

Tong其實是Ming姊姊交往多年的男友，愛上準姊夫的Ming為了躲避與他們一起用餐，上了Joe的車跟他回家，察覺出2人擁有相同氣場的Ming，更誘惑提問「你不想和我做嗎？」一到家門口便激情擁吻脫衣的兩人，到床上後卻爭搶起保險套，這才發現他們竟然撞號，場面尷尬又逗趣，2人雖辦不成正事卻仍同床共度一夜，聽到Joe坦言自己只是沒試過當過0號，內心不抗拒時，滿滿曖昧氛圍，但隔天醒來，Ming早已離開，留下落寞的Joe。之後跟Tong相約單獨用餐，卻因為姊姊身體不舒服再次被丟下的Ming，醉後吻上了Joe，2人也有了親密的第一次，Joe的內心獨白「那時候的我，如同身處夢境，並沒意識到這是場噩夢，而眼前的這個人就是置我於死地的人」則為劇情留下懸念。

日前接受愛奇藝國際版訪問，在快問快答環節中，Poom角色上身，滿腦子都是「Ming」，被問到最近的口頭禪跟最近最喜歡的演員時，他毫不猶豫地回答「Ming」隨後才笑稱，因為Up已經出道一段時間了，這次跟他合作，自己從他身上學到很多。在劇中飾演特技演員的Poom挑戰多場武打戲，這對學過體操的他來說是駕輕就熟，Up更笑稱Poom翻跟斗就像他翻身一樣簡單，但為了安全拍攝，Poom事先仍和工作人員仔細地開會討論拍攝流程。另外，2人也現學現賣說出最近剛學會的中文，相較於Poom正經地說出「你在幹什麼？」Up則是突然冒出有濃濃泰味的「洗手間～」模樣相當可愛無厘頭。

《職業替身》每週五晚間9點在愛奇藝國際站更新。