出遊最掃興的事情之一就是遇上傾盆大雨。新加坡五星級飯店洲際酒店（InterContinental Singapore）最近推出一項「雨天幸福方案」，入住期間遇上滂沱大雨，只要符合2個條件，就可獲贈免費住宿1晚的現金券。這對於全年下雨日數平均171天的獅城而言，也許會是一項吸引住客的利多因素。

綜合英國《每日郵報》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，新加坡洲際酒店總經理柯雷瑪（Andreas Kraemer）某回與朋友聊天，友人一句「豪華旅程的下一個境界是能夠保證好天氣」的玩笑話，催生了洲際酒店這項號稱飯店業界首創的方案。

住客要想獲得這張券，必須符合2大條件。第一，入住房客的房價每晚介於新加坡幣850元至4500元。第二，住客在上午8時至晚間7時任一為期4小時之間降雨累計超過120分鐘，例如，下午4時至5時30分持續有雨，下午6時至6時30分又碰到下雨，就符合這項條件。

住客不必自行申請領券，只要符合上述2大條件，飯店會找出符合資格的旅客，在7個工作天之內自動發給住客。住客必須在現金券簽發6個月內回到新加坡洲際酒店使用。方案有效期限至2024年底。

這項方案在東南亞每年5月到10月之間的雨季相對有吸引力，新加坡在這段期間的確以驟降陣雨而出名。