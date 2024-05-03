婦人小萱（化名）與陳男是夫妻，婚後育有2名孩子，但小萱年輕時生性好賭，在外欠了不少錢，她為了躲避債務，便離家出走、拋夫棄子，2名孩子日前接獲長照中心的存證信函，指稱小萱被安置，要求他們給付相關費用，2名孩子不滿，自年幼時就沒有受到照顧，後來也都音訊全無，便向法院聲請免除扶養義務。

法院審理，2名孩子主張，在他們自幼年時起，母親就因為積欠賭債，經常離家躲避債務，他們都是由父親、祖母及叔叔扶養照顧長大，母親幾乎未與他們有聯繫。

小萱則是並未到庭，但提出書狀表示，她因年輕時喜愛賭博，也因這樣時常積欠賭債，為了要躲債而離家出走、拋夫棄子，因此在孩子們還小時，她均未善盡為人妻及人母的責任，且幾乎也都沒有再聯絡及見面。如今他們向法院提出減輕或免除扶養義務，對此沒意見。

小萱指出，目前她因身體狀況不佳，在老人長照中心居住，因此不便出庭，也無臉面對孩子們，因為在他們小時候，她就沒有好好照顧及養育，如今也沒勇氣和權利，要求他們要盡到扶養責任，願意接受法院的一切判決。

法官考量，小萱現年已71歲，罹患糖尿病、腎臟病等疾患，每周需洗腎3次，生活無法自理，護理需求高，2023年2月18日起安置在老人長期照顧中心，每月安置費用2.7萬元，且自2023年9月8日至2023年10月15日，申領身障托育養護補助，核定差額為每月1.4萬元，其於2022年所得為0元，名下無其他財產，財產總額為0元等。

法官審酌，小萱在2位孩子成年前，依法負有扶養義務，但她自2人出生沒多久，直到他們成年之際，均未盡扶養義務，成長過程也缺乏照顧，無正當理由就全然未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，2人請求免除對小萱之扶養義務，實屬有據，應予准許。可上訴。