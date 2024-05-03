女護理師小萱（化名）與阿國（化名）是夫妻，結婚迄今近20年，育有2名子女，不料，阿國卻發現，小萱與擔任院長的同科別男醫師阿華（化名）發生外遇，不僅在值夜班時，在值班室發生性行為，還陸續發生性行為共8次，小萱竟還幫阿華生了個兒子，阿國憤而提告獲賠180萬元，阿華不服提起上訴。

法院審理，阿國主張，阿華明知小萱是有配偶之人，竟在2016年6、7月間，利用其身為專科醫師及醫院院長之權勢，迫使小萱在醫院值夜班時，在值班室內發生性關係，之後又脅迫誘騙小萱與他交往，自2016年至2021年間，陸續再發生7次性關係。

小萱則在2018年12月為阿華產下一子（即阿國與小萱所養育的次子)，2021年3月間，小萱向阿國表示，因為壓力太大，因而想要與他離婚，幾經溝通之後，最後還是失敗，雙方因而完成離婚手續，並於離婚後，經小萱告知，她與阿華交往及發生性關係等情事。

阿國表示，在他知情後，精神受到巨大傷害，也因此求助於身心科，經診斷罹患憂鬱症，需持續就診，才能維持正常生活作息。

阿華則是坦承，有與小萱交往並發生性關係，他第一次與小萱發生性關係，應該是在2016年間在醫院值班室內，但並非阿國所指稱，他是利用職權及上下隸屬關係，對小萱進行脅迫誘騙並進而交往，阿國並無直接證據可以證明。

法官審酌，雙方的身分、地位、教育程度、經濟能力，在阿國與小萱婚姻關係存續期間，阿華與小萱通姦共8次，而且交往長達數年，並讓小萱懷孕產子，而使阿國在不知情下，育有1名非其血緣之子女，不法行為情節惡劣嚴重。

法官認，阿國身分法益受到侵害，導致精神上痛苦程度重大，認阿國請求阿華賠償精神慰撫金180萬元，為有理由。日前依法宣判，駁回阿華之上訴，維持一審原判。可上訴。