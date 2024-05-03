女子小萱（化名）與男子阿國（化名），2人在2015年結婚，不料，婚後阿國經常對她家暴，並經法院核發民事通常保護令，且自2022年開始，阿國就離家獨自生活，還在車站到處乞討，對她未再聞問，小萱認為已無維繫婚姻之可能，因而向法院訴請離婚

法院審理，阿國經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或是陳述。法官調閱法院通常保護令事件卷宗，確認小萱的主張，雙方婚後阿國有家暴行為之事實。

阿國則在2023年8月10日，在法院家暴傷害案件準備程序中，指稱都是小萱酗酒成性，還把他打傷，當時他就打算要離婚，所以他一直都在外面當乞丐，2022年開始就是這樣，沒有固定居住的地方。

阿國說，2022年9月小萱有將他帶回去，是因為小萱說，她1個人不敢住在山上的家，她說家裡有鬼，那段時間他有回去住，但只有2次，時間已經不記得。法官認小萱主張阿國在外行乞，未居住於共同居住地，亦堪採信。

法官審酌，阿國有家暴行為，且雙方已分居等，顯見僅有夫妻之名，並無夫妻之實，且互指對方有家暴行為，均有離婚之意，依一般人之生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的，已經不能達成。從而，小萱依民法第1052條第2項規定請求判決離婚，於法即無不合，應予准許。可上訴。

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