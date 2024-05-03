男子阿國（化名）與13歲少女小萱（化名）交往同居，2022年5月起，在租屋處，未違反小萱意願之下，發生合意性交行為共6次，直到後來，小萱因為腹痛就醫後引產，醫院依法通報後，警方追查後依法將阿國送辦。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官認， 阿國與小萱曾為同居的男女朋友關係， 小萱在案發時是未滿18歲之少女，但因刑法第227條第1項之罪，是對被害人為未滿14歲之少年所設之特別處罰規定，自無再適用兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重其刑之必要。

法官考量，阿國雖未以強暴、脅迫，或是以其他違反意願之方式，對小萱做出性交行為，但他明知喜萱未滿14歲，仍與她發生性交行為，難認有何值得同情的特殊情況。

阿國對小萱發生性交行為之次數有6次，勢必對小萱的合理性知識認知，造成一定程度之影響，另外，阿國在本案之前，就曾因對未滿14歲的少女，違反其意願發生性交行為，經法院判刑確定，在入監執行前，又再犯下本案，可見阿國對於性關係的守法意識薄弱，應給予相當程度之刑責以示懲戒。

法官審酌，阿國雖已與小萱及家屬達成調解，阿國所為 雖經小萱同意，但仍對其身心健康及人格發展，造成不良影響，所為實有不該。日前依法判決，阿國依犯對於未滿14歲女子為性交罪，共6罪，各處有期徒刑3年4月。應執行有期徒刑5年。可上訴。

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