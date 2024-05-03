基隆河谷科技園區計畫、基隆捷運、八堵車站TOD案等，在重大建設利多的影響下，基隆大開發時代來臨！甲山林集團暨2010年推出城上城震撼市場，今於基隆再度推出指標新案「美麗上城」，挾帶交通利多、便捷機能、精工營造、全室精裝修等優勢，搭配輕鬆付款專案，首付68萬起就能晉升有房族，低總價契合首購族需求。

【雙鐵共構TOD開發新城市！基隆房市前景可期】

雙北房價高漲，民眾傾向以通勤換取生活空間，因此出現人口外溢現象。由於基隆八堵站雙鐵共構發展在即，開車約18分鐘即可達南港，除原有的國道路網外，還有台鐵、基捷加持，聯外交通方便性不言而喻，再加上TPASS通勤月票上路，讓北北基桃生活圈更加緊密，親民房價更使基隆成為雙北購屋族的首選。

八堵未來將成區域交通樞紐，匯集台鐵與基捷，往返雙北便利無礙。（圖片來源/甲山林集團提供）

「美麗上城」近基隆河谷科技廊帶，步行約10分鐘即到八堵車站，輕鬆串聯大台北東區，與長庚生活圈距離約5分鐘，共享醫療、採買、購物等完善機能。

「美麗上城」近科技廊帶核心區域，交通、發展利多一把罩 (3D透視示意圖) 。（圖片來源/甲山林集團提供）

【買房跟著政府建設走準沒錯!】

買房跟著產業園區、捷運沿線，成近年置產顯學。未來政府預計推行基隆河谷科技園區計畫，屆時科園、基隆捷運、八堵車站TOD案等重大建設利多陸續到位，預期將帶動周邊房價上升。

「甲山林城上城」一期出現46萬的成交價，基隆市區新案也屢屢創下新高，可見政府建設利多挹注、強勁的發展前景，為房市增添高度動能，現在的基隆已是今非昔比，身價水漲船高！

甲山林指標新案「美麗上城」首付僅需約68萬起，且工程期0付款，含精裝修、家電及傢俱，一卡皮箱即可入住 (3D透視示意圖) 。（圖片來源/甲山林集團提供）

【城上城崗石美學再現 「美麗上城」成置產自住首選】

近幾年許多雙北地區的購屋族，因市中心高昂房價外溢到基隆買房，除了看好未來發展外，房價也相對親民，購屋負擔輕減不少。如今在大台北地區想要找到好入手的建案並不容易，而「美麗上城」以每坪4字頭的價格脫穎而出，首付約68萬起可輕鬆買房，且工程期0付款，並含精裝修、家電及傢俱，不用費心交屋後的裝潢採購費用，一卡皮箱即可入住，對比南港上百萬的房價，與之相距約18分鐘的「美麗上城」相對超值！

「美麗上城」汲取城上城一期美學意象，建築基座採用巴洛克崗石元素，一樓中庭規劃駿馬噴泉廣場，迎接住戶回家，高樓層還可眺望基隆河畔景觀，除了華美外觀吸睛外，內在地基也同樣穩固。全案採逆打工法、筏式基礎，並且基樁深入岩盤，搭配複層排樁工法，做到符合108年氣象局規範達耐震6級，為建築打下堅實基礎。

挾帶科園、捷運建設利多議題，基隆房市熱度已逐漸升溫，吸引在地換屋、港湖科技新貴湧入，同樣是北市置產客關注的建築標的。