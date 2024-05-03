立法院會1日進行電價凍漲等案表決，不料發生民進黨立委吳秉叡不在議場，卻疑似有人代按投票表決器的爭議插曲。吳秉叡2日被記者問到此事時，竟揮手推開綠媒麥克風，直嗆媒體「不要擋我的路！」態度跋扈引發討論。《大新聞大爆卦》節目回顧吳秉叡過去言行，不但曾嗆反對民眾「下次選舉可以不要投給民進黨」，還曾是武場火爆浪子。前立委郭正亮則指出，綠委現在老弱婦孺還比較多，但藍營須打出團隊戰力。

「我就是不在！欸，這種態度？那我請問，當時咬著國民黨說『你們要怎麼處理』的民進黨，現在要怎麼處理吳秉叡？」國民黨台北市議員柳采葳2日在《大新聞大爆卦》節目質疑，是要黨紀處理？還是要怎麼處理？完全沒看到一個民進黨的人出來講這件事情，反而是吳秉叡自己很大喇喇地說：啊我就是違規啊，怎麼樣？那民進黨是不是要出來說說話？

柳采葳強調，從NCC主委陳耀祥、外交部長吳釗燮的態度就可以知道，520後他們的態度依然會是如此，反正他們也不把國民黨、民眾黨當成在野黨。今天陳耀祥在開會之前去跟民進黨溝通，他到底有沒有搞清楚，今天的最大黨是國民黨？很顯然，他就是要去「報告」而已。

主持人馬千惠提到，吳秉叡過去在立院是「火爆浪子」、「走武場的」，不但2020年7月曾跟藍委魯明哲互毆，時任立委陳柏惟還說，竟然是他跟蔣萬安兩個人去勸架。稍早6月，藍委洪孟楷還被吳秉叡直接勒脖子，吳秉叡還說：你成熟一點啦，拉扯的過程要承受！旁邊前立委郭正亮笑說「我剛剛把這寄給他表妹（陳諺瑩）說：這個遭遇以後，回家有沒有拜師練功？他這真的是被三個人圍著，你看沈發惠還抓他的手！」

柳采葳直呼，他打完洪孟楷，出來還要酸人家不經打，這就是民進黨？郭正亮說「所以你要練功啦，因為你的對手是這一種！」主持人馬千惠提到，洪孟楷有在練功、有在健身。「有啦，他應該這個事情受到刺激。」郭正亮指出，因為這次國民黨新科立委比較多，洪孟楷是第二屆，所以這次新進來的壯丁，國民黨多很多。反而民進黨有一些壯丁沒當選，所以如果現在兩邊對陣，可能民進黨這邊老弱婦孺居多。

「當然國民黨也要考慮自己，就是...國民黨的支持者不喜歡這樣！我講白了啦。」郭正亮直言，民進黨的支持者對於吳秉叡這樣的表現會比大拇哥，所以他是表現給支持者看的！這就是兩個政黨的文化。立法院真的比較像踢足球，不是籃球一個人可以得30分，足球很難，真的比的就是團隊、紀律、戰法，所以國民黨不能只徐巧芯，應該有5、6個下來輪打吳釗燮，打到他道歉為止。「就是比流氓了嘛！你後面有沒有人接力？」

柳采葳表示，大家今天有時候被狗咬，就會想說：反正牠就是狗啊，我幹嘛跟牠計較呢？郭正亮說「問題是你跟牠同一個籠子啊！（眾人大笑）」