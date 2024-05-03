民進黨前立委余天的二女兒余苑綺2022年癌逝，留下丈夫Gary陳鑒和一對兒女。陳鑒2日驚傳遭警方依涉嫌詐欺罪嫌逮捕，移送新北地檢聲押獲准，據悉陳鑒是詐團車手頭子。因余天日前才曾宣布退出民進黨新北市黨部主委選舉，引發外界聯想，是否他早已知情才退選，熱議不斷。

傳陳鑒1日遭新北海山警分局逮捕，當場搜出身上200萬餘元鉅款，新北地檢訊後聲押獲准。余天2日受訪時怒罵「最好判久一點，可惡！什麼詐騙集團！」並指明天會和李亞萍把外孫、外孫女接回家。

外界有聲音揣測，余天退選民進黨新北市黨部主委，與女婿涉詐有關。事件掀起社群討論，有網友指出，國民黨立委徐巧芯大姑涉詐，綠營群起攻之，質疑其家庭關係以及徐巧芯的說法；如今余天女婿也涉詐，並懷疑「後來不選主委了大概有收到風聲吧」，不相信余天對此不知情。

余天在4月14日表態參戰民進黨新北黨部主委選舉，立委蘇巧慧也在翌日宣布參選；沒想到短短幾天，余天就在4月17日晚間9時30分許宣布退選，強調「無論我如何說服，亞萍都不同意我再參與政事，她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子！」

歷史哥直酸，徐巧芯因為大姑涉詐而被綠營圍攻，不但服飾被討論、家人改名被討論，連童年生活都被挖出來檢討，綠營還說她是詐騙集團的輿論打手，要求她主動請辭。現在就看余天會不會也享用到「徐巧芯套餐」，又諷刺「不過這種低級套餐只有民進黨的中央廚餘才出得了吧？」

PTT鄉民表示「又切割」、「還在演」、「總比裝不熟好」、「女婿送的禮品你沒收過嗎？這樣切好嗎」、「想不到這個詐騙迴力鏢來得又急又猛XD」、「這家人超有事」、「次元刀」、「讚，民進黨的人就是應該這樣六親不認」、「都稱兒子為親戚的黨，女婿頂多像是路人甲」、「塔綠班都說不熟，嘻嘻」、「論到民進黨大家都會相信沒交集、不熟」、「民進黨的都能幫詐欺犯修法了」。