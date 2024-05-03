民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷京華城、北士科爭議，北檢2日分「他字案」偵辦，將柯列為被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮偵辦。媒體人吳子嘉認為，檢調很快就會發動搜索了，若有拿到錢、甚至有公文，柯文哲就慘了，搞不好會被收押。

針對柯文哲列被告，吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中表示，不只分案，更誇張的是，包括貪污治罪條例引用法條，都已經確定了，他推測，很快就會搜索了。過去的柯文哲辦公室的人，曾告訴他，稱柯文哲copy一堆資料回家、檢察官當然知道。柯文哲也許知道後面發生事情時，要作對抗、自保用的。

吳子嘉接著指出，這位檢察官把政治獻金列入貪污範圍，那這個情況就複雜了。如果是合法的政治獻金，有登記，那就免罪、免罰，這是檢察官比較寬廣的概念。但檢察官為什麼要掛線監聽？也許柯文哲有東西流出來，給檢察官聽到了。因此他預言，很快就會發動搜索，若有拿到錢、甚至有公文，柯文哲就慘了，搞不好會被收押。