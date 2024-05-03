五月開市第一天，受到台積電下跌衝擊，終場台股收黑。但營建股2日重燃戰火，成交占比一度達10%。令人眼睛一亮的是，上曜集團旗下5家公司，上曜建設開發、永捷、信立、斐成、世紀民生同步攻上漲停板，而擁有這5家上市櫃公司的集團董事長張祐銘可說是本日最大贏家。

403花蓮大地震不但震出災後重建，也帶出大都更時代題材。上市櫃建材營造股，終於重拾投資人信心。2日上市櫃建材營造類股大噴發，指數雙雙創歷史新高。上市營建指數一度衝至625.25點，再度刷新紀錄，終場收在617.21點，漲幅達3.16%，而上櫃營建指數更是飆漲6.22%。

據《經濟日報》報導，上曜集團的5家公司2日齊攻漲停板，其中上曜收22.3元，排隊買單高達6萬張，而永捷與信立則是開盤即跳空鎖死。

據《工商時報》報導，投資專家表示，過去幾年房價一路飆漲，即使建材營造股過去獲利表現穩健，不少個股也擁有高殖利率題材，卻未受到市場青睞。403花蓮強震震出各界對都更的重視，因而燒出這波營造股大漲的熱浪。