本週四（2日）美媒報導，赴烏克蘭作戰的美國退伍軍人紛紛表示，美軍長期以來專注於打擊叛亂分子（Insurgency），以至於忘記了真正打一場工業化戰爭意味著什麼，面對同樣水準的俄羅斯、中國大陸時是什麼樣子，還有一名更是痛批北約訓練根本沒用，另一名則直言烏軍比美軍還清楚什麼是現代戰爭。

首位不願透露姓名的退伍軍人告訴《商業內幕》（Business Insider）：「我們忽視了很多關於如何在同等級對手戰爭中，該如何戰鬥和生存的訓練」。他：「在美軍中，我們主要關注的是治安戰」，其中包括伊拉克和阿富汗。

美軍在這些地方的戰鬥中投入了數十年、數十億美元和數千人的生命。退伍後美，他加入私人軍事公司繼續在伊拉克作戰，後來前往烏克蘭，他在哈爾科夫和巴赫穆特等熱點地區作戰。他擔任部隊的戰地軍醫，為在戰鬥中受傷的戰友提供治療。

「我們已經習慣了只打遊擊戰、他媽的打擊恐怖分子以及其他一切的想法，以至於我們忘記了真正打一場戰爭意味著什麼，」烏克蘭的戰爭是工業化戰爭，其破壞程度是世界很長一段時間沒有見過的，由於本世紀大部分時間人們的注意力都集中在中東戰爭上，美國及其在歐洲的一些北約盟國放任這類衝突所需的技能萎縮。

這位退伍軍人說：「沒有任何東西能讓我為烏克蘭戰爭做好準備，」還不只有他，他看到很多西方士兵在烏克蘭掙扎，因為：「他們已經對打仗應該如何如何，都有了一套既定成見，但在烏克蘭，情況並非如此。」

他說，美軍士兵習慣在裝備和人力優勢下作戰，但在烏克蘭對俄羅斯：「很多時候我都是在與敵人相比處於劣勢的情況下作戰。

他還談到：「我相信我們的許多訓練更多的是針對當今的遊擊戰，而不是像與俄羅斯或中國大陸那樣實際對抗勢均力敵的對手。」同樣的問題也發生在全部的北約國家中。

第二位在烏克蘭的美國退伍軍人，也表達了類似的擔憂。他說，他仍在美國陸軍的朋友甚至向他請教該如何使用無人機或在戰壕中作戰，因為他們沒有接受過烏克蘭正在發生的情況類似的訓練。

許多北約國家都訓練了烏克蘭士兵，但這位老兵說，與他並肩作戰的一些烏克蘭人稱，其中一些訓練跟實戰還無關係。這位老兵說，一些在英國接受訓練的烏克蘭士兵告訴他，當他們詢問教官該如何「通過俄羅斯廣闊的雷區時」，他們被告知要繞過雷區即可。」

一位接受美國、英國和波蘭訓練的烏克蘭指揮官去年表示，如果他完全聽從這些國家的建議，他早就死了。

去年夏天烏克蘭發動反攻時，許多烏克蘭部隊使用了北約的訓練和戰術，但其中一些方法，例如面對密集的雷區和其他多種軍事障礙，過分強調沒有空中支援的機動戰，最終失敗了。烏克蘭人親身經歷一些戰爭分析家讚道的套路，卻遭遇嚴重損失後改變了戰術，但這還不夠。

最後一位曾在烏克蘭作戰和訓練士兵的美國陸軍退伍軍人去年告訴《商業內幕》，如果烏軍真的遵循美國的軍事準則（Doctrine），情況可能會更糟。

他說，烏克蘭人實際上比美國更了解現代戰爭，儘管他們在執行過程中有時也會犯下代價高昂的錯誤，但這可能是任何戰爭的本質。