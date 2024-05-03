京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，遭民眾告發，台北地檢署2日表示，已分他字案，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。新黨台北市議員侯漢廷質疑，在那場會議紀錄中寫得非常清楚，是市政府先同意了權利金，然後讓會計師回去改報告，豈不是先射箭再畫靶？

「這個鑑價本身就存在了六種層次的被低估！」侯漢廷2日在《大新聞大爆卦》節目舉例：如果我今天要推出一客「北士科牛排」，值多少錢呢？要來估價，要有個參考價。如果拿來跟夜市牛排作比較，200元，我的北士科牛排可能就變200元；可是如果拿去跟高級西餐廳牛排、一客1000元作比較，我這個牛排可能馬上就變800元！所以估價的參考標的如果不準，那它的價值就會被低估。

侯漢廷指出，另一個狀況是，估價報告做完，結果夜市牛排就變成500元了？就是本來估價北士科值200元，結果那個地方馬上地價上漲、轉手賣出！那我還在用200元這個價格去賣出？那我當然就是被賤價估算了！還有跟會計相關的比較收益法，鑑價師都採取了不利於市府的鑑價過程。

「連我一個外行的，我看完這三份估價報告之後，我都可以點出有這些問題，就是北士科權利金不應該被估得那麼低，應該要高一點！」侯漢廷質疑，那市政府的人怎麼會看不出來呢？在2021年5月17日的一場會議當中，就是在審這個權利金，就是估價師拿出估價報告：我們建議這個價錢應該多少，然後市政府要核可。但市政府開會不到40分鐘就解散，其中很多人沒來的、缺席的、大遲到的。

侯漢廷強調，更詭異以及最奇怪的，在那場會議紀錄中寫得非常清楚，是市政府先同意了權利金，然後讓會計師回去改報告？「那這不是先射箭再畫靶嗎？」所以高度懷疑是不是有人刻意，就想要把權利金降得很低？所以才結合到2018年廢除了權利金的保底機制，然後再快速地要求、或透過什麼樣的微調方式，讓權利金降得很低，最後才有機會讓那個廠商用比較低的價格得標。

侯漢廷直言，當時自己就質疑這一連串：如果是有人刻意的，然後他收到了好處，這當然就是弊案！但是到目前為止，其實是沒有任何的證據、實證，所以當時的質疑只能到此為止。柯市府給的「沒有弊案」的答案是說：因為最後只有新光一家來投標！