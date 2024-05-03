與另一半離婚後，要如何讓孩子接受新的爸(媽)，對拿下撫養權的家長是最大難題。就有一名2寶爸與妻子離異後，不顧孩子反對，堅持把新歡接回家裡住，未料整理對方行李時，竟發現一張與前夫的婚紗照，氣得他PO文抱怨，卻被一面倒嘲諷。

2寶爸在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，離婚後與另一名女子在一起，對方同樣也是離婚人士，常常為了照顧對方與前夫的孩子而晚歸，因此不顧2個孩子的反對，決定把對方接到家裡同住。

原PO說，不僅孩子反對，前妻得知後要求他讓出監護權，還要討當初買房子出的頭期款400萬，讓他身心俱疲，未料在整理新歡的行李時，卻又發現裡面竟然放著對方與前夫的婚紗照，氣得他大罵「到底是怎樣」，懷疑自己被當備胎。

但網友們看完後一面倒狂酸原PO：「怎麼看都是你活該」、「自己選的別抱怨」、「自己小孩不顧去顧別人的，活該死好」、「 還不趕她走，真的是妥妥的備胎耶」、「可憐哪，回收阿北」、「放紙箱總比掛在床頭櫃好，可以正面思考嗎？」、「你就只是她孩子的提款機」。