世界上真的還有人類未知的不明生物？網友在臉書貼出一段7秒影片，片中神似蜘蛛的不明物體突然站起來逃跑，有如常出現在影集中的外星生物「抱臉蟲」，詭異畫面引發軒然大波，吸引萬人討論。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出影片，只見片中原本趴著的，疑似有八條腿的不明生物，似乎感應到人類的視線，突然起身逃跑，接著就拐彎消失在汽車後方。

有內行人解釋，片中的不明生物，其實是風鈴木的果莢，著地時角度剛好垂直又被風吹動，才會出現看似詭異的一幕。(圖／路上觀察學院)

影片曝光後吸引大量討論：「原來真的有外星生物」、「這異形吧」、「看起來像寄生獸」、「看來人類知道的還很少」、「一開始以為是蜘蛛」、「不管大家怎麼說，這次我真的相信外星人被拍到了」、「放大看好多次，真的是站起來跑掉耶」、「路觀史上最強照片」、「覺得應該是抱臉蟲」、「好可怕，這到底是什麼」、「旁邊地上白白的又是什麼東西」。

不過隨即有內行人解釋，表示影片中散落的白色物體是風鈴木的翅果，隨風飄落播種，翅果則會風向飄動飛行。至於站起來逃跑的不明物體，則是風鈴木的長型果莢，果莢成熟乾燥後落下地面，著地時角度剛好垂直，被風擾動就有影片中的效果，他補充若仔細看，就能發現地面跑動的乾燥果莢與畫面中仍空中飛行的翅果，飄動的方向是一致的。