對於沒時間烹調處理新鮮蔬果的忙碌人士而言，果菜汁成了方便的替代品，運動後、嘴饞時都可以飲用，但這不代表飲用之前不必三思。美國註冊營養師強調，以百分百原汁為優選，因為這能讓人快速獲得營養素，同時避免攝取到額外添加的糖分（added sugar）。

美國國家廣播公司（NBC）晨間新聞與談話節目「今日秀」（TODAY）周四（2日）訪問註冊營養師里卓（Natalie Rizzo）與楊恩（Lisa Young），彙整飲用果汁的好處與注意事項。蔬果汁的纖維質含量比完整的蔬菜水果少，飽足感較低；有些水果本身富含糖分，喝多了會發胖，即使是純果汁，每天建議飲用量上限為4盎司，大約半杯，可加蘇打水稀釋加量；低熱量的蔬菜汁可以喝到8盎司。若是買現成的，務必仔細查看成分標示，以免喝進過多糖分與熱量。

兩名營養師最推薦的蔬菜水果汁有3種。第一種是石榴汁，通常以整顆石榴果實製作，富含多酚與抗氧化劑，可抗發炎，多酚與心臟健康、降低血壓、抗癌有關；每天飲用對於中老年人視覺記憶也有潛在益處。

蔬菜水果含有天然糖分，營養師建議，飲用百分百純汁最宜，在快速攝取營養素的同時能避免吃進過多醣分。（示意圖：shutterstock／達志）

甜菜汁含有硝酸鹽，能讓血管擴張，有助促進全身血流量、減少運動過程的疲勞時間，也能降血壓。甜菜含有鈣、維生素C、鐵、鉀、鎂，甜菜汁本身糖分較低，唯一缺點是不那麼好喝，所以很多人會選擇濃縮產品飲用。

第三個優選則是低鈉蔬菜汁，例如番茄汁。這類蔬菜汁通常富含茄紅素與維生素C等抗氧化劑，還有大量的鉀，熱量、糖分都很低，但鹽分也可能較高，所以要選擇鈉含量低的蔬菜製作。

酸櫻桃汁糖分超低，富含褪黑激素與色胺酸，有助眠效果。（示意圖：shutterstock／達志）

里卓與楊恩另推薦3種不錯的選項。酸櫻桃汁使用酸櫻桃（Tart cherry）製作，能減輕肌肉痠痛，很適合運動員。一杯8盎司酸櫻桃汁所含的鐵與鉀相當於人類一天所需的6%。酸櫻桃含有褪黑激素與色胺酸，近期以天然助眠飲料之姿在歐美爆紅。然而它的口感實在很酸，市售產品往往會額外添加糖分，成分表要看仔細。

柳橙橘子汁富含抗氧化劑維生素C，口感佳，只要不含額外添加糖分就可放心喝，不過天然熱量相對較高，糖尿病友或正在減肥瘦身的人飲用時要留心。葡萄柚汁也很受歡迎，但與藥物會產生交互作用，服藥時要避免飲用。

純果汁含有天然糖分，綜合果汁攝取的糖分往往比只吃單一水果還要高。除了酸櫻桃汁，蔬菜汁、番茄汁、甜菜汁糖分較少。楊恩說，根據她的經驗，最適合減肥瘦身人士的是低鈉蔬菜汁與番茄汁，能有效降低食欲。