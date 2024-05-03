準總統賴清德520就職談話是否會觸及兩岸政策，對兩岸交流釋出善意，備受關注。前扁辦主任陳淞山表示，兩岸恢復交流關鍵，就是賴清德520就職講話，是否能回應中國大陸的通關密碼「中華民族」？

陳淞山3日在香港媒體《中評社》專訪時表示，賴清德是希望兩岸恢復交流，但這要看他520就職講話，是否能回應大陸的通關密碼「中華民族」？若賴清德都迴避，兩岸將繼續僵化。520是賴清德對兩岸交流釋出善意的最後機會，只要賴清德在520談話，能夠提及中華民族、中華文化，可以用比較有感情的談話，就有機會恢復兩岸交流，「中華民族」通關密語是給賴清德的最後機會。

陳淞山接著表示，賴清德想要解套，但要從下而上，先恢復觀光交流，繼續堆疊善意才能往上層碰觸政治性議題。現在是兩邊都有需要希望恢復交流，中國大陸就是告訴賴清德，球已經給你，你要怎麼回你自己想，520可說是賴清德最後機會。

陳淞山點出，民進黨對中華文化可以接受，但中華民族要怎麼說？他認為，可提到兩岸血濃於水。根據民進黨多年的政治智慧與文稿小組，應該可以表達到7、8成中華民族的說法。從賴清德在陸委會、海基會以及財經部會的人事布局，都是在兩岸有經驗，都在顯示這方面要有所突破，賴清德希望兩岸健康有序進行交流對話。