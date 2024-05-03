美國聯準會（Fed）主席鮑爾1日在會後記者會上釋鴿調，稱儘管抗通膨缺乏進展，但升息的機率不大，並淡化美國陷入停滯性通膨的疑慮。加上亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟等大型科技公司今天股價走揚，美股主要指數也都收高，道瓊上漲322點，費半更大漲2.17%，台積電ADR上漲0.96%，收在136.23美元。

道瓊工業指數上漲322.37點或0.85%，以38225.66點作收。

標準普爾500指數上漲45.81點或0.91%，收5064.20點。

科技股那斯達克指數勁揚235.48點或1.51%，收15840.96點。

費城半導體指數大漲97.67點或2.17%，收4605.35點。

蘋果第二財季業績超出華爾街預期，執行長庫克預期隨著人工智慧相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果盤後宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，為史上最大規模。