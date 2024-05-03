茵聲近來在演技方面持續耕耘，在電影《鬼天廈》、電視劇《勇氣家族》還有舞台劇《會演是英雄》都能看到她的身影。個性看來直爽的她，接受時報周刊CTWANT專訪時透露，過了30歲以後，個性也變柔軟許多，「以前個性比較硬，什麼都敢講，覺得這才是保護自己，但後來才發現沒辦法。」坦言以前為了幫助理爭取權益，講話太直接，私下就被傳成是「耍大牌」、「意見多」，被誤解她自己也不舒服。

茵聲坦言30歲以前的她個性講話都很直，常被說是在耍大牌。（圖／記者侯世駿攝）

茵聲在《勇氣家族》中跟陳亞蘭、檢場搭檔演出，劇中她跟林雨宣飾演陳亞蘭的女兒，姐妹倆都在歌仔戲班長大，雖然愛鬥嘴但姐妹感情依舊。劇中她還要挑戰歌仔戲身段，算是難度不小，跟兩位前輩陳亞蘭、檢場一起拍攝，大讚：「亞蘭姐很照顧晚輩，演不好她會演給你看，也會盯台語口音，會直接錄音給我們聽。檢哥的話就很Chill，他不會特別教，但就是給人一個爸爸的感覺。」

不同於在《勇氣家族》裡的直爽、活潑個性，茵聲在《鬼天廈》中則是飾演猛鬼大廈裡的弱勢居民，遇到不少悲慘遭遇。現實生活中的茵聲，坦言自己個性直來直往，20多歲時其實吃了不少虧，「20幾歲滿強勢的也很兇，什麼都敢講，有人對我的工作人員或團員不禮貌，我就會臉很臭，完全沒在藏。」

跟陳亞蘭、檢場等前輩合作，讓茵聲覺得被照顧也有很大的收穫。（圖／記者侯世駿攝）

牡羊座的她，透露自己常會為了身邊人挺身而出，有時候講話也相當直接，早期剛拍戲時曾遇到劇組舉辦殺青酒，卻不幫她的助理留位置，「我的助理跟了一整檔戲，結果不給他去，那時候我就覺得對方欺負我的人，等於瞧不起我，我就說不參加啊，反正我也不重要。」當時她堅持助理不參加，她就不去參加殺青酒，後來雖然劇組同意讓助理同行，但私下就傳出不少流言蜚語，「之後就被傳得很難聽，說我耍大牌，但他們不知道背後原因是什麼，是他們刁難我身邊的人，我只是想保護他們。」

現在的茵聲會用比較圓融柔軟的方式去與人溝通。（圖／記者侯世駿攝）

她笑說自己年過30歲以後，個性改變不少，從以前的戀愛腦、堅持不婚、講話直來直往等性格也都跟著修正，「以前的我會裝堅強，裝得太好了，也不在別人面前哭，別人都不知道其實我需要幫忙。」她透露如果是現在的她，應該會選擇用更柔軟的方式去跟劇組溝通，「覺得可以有更好的方式，不用那麼嗆。」

感情觀部分她也改變不少，她表示以前是戀愛腦，很容易就心動，「但我現在發現還是要觀察，不然太投入之後會很傷心，還是不要太快喜歡上對方。以前不看收入，現在覺得很重要；以前絕對不想結婚，現在覺得話不用講太早，定下來也可以。」唯獨不變的是，她還是堅持不找演藝圈同行當男友，笑喊：「希望是圈外人，相處舒服，有趣霸氣一點。」