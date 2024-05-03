真實版塑料姐妹花？！臉蛋精緻身材火辣的「禮生教母、殯葬界蔡依林」劉君玲，被前男友爆出是海后連續劈腿，除四處蒐羅黑道大哥、金援小狼狗之外，劉君玲曾經的10年閨密C小姐也跳出來控訴被劉君玲當棋子用，想牽線她去當成某個「葛格」的小四，C小姐拒絕後，竟被葛格以投資股票名義騙走130萬。

C小姐指出劉君玲推薦她去當小四，她拒絕後竟被騙走130萬，劉女還在自己IG開副本公審痛罵C小姐。（圖／民眾提供）

C小姐說自己開公司，10年前在友人牽線下認識劉君玲，兩人成為無話不談的閨密，由於C小姐喜歡跑車，劉君玲拉著她參加許多奇怪車聚，甚至有次到場C小姐才發現一輛車配一妹，她也只能硬頭皮當「伴遊妹」，且劉君玲常往泰國的寺廟跑，除了拜佛外還會帶回一些奇奇怪怪的東西，讓閨密心生恐懼，也漸漸對劉君玲改觀。

而劉君玲和周男交往期間，某次她和C小姐的相約花蓮小旅行，劉君玲穿了多套比基尼大秀火辣身材，但與她親暱視訊的卻是其他男子；後來一次墾丁之旅，「巧遇」劉君玲心心念念想親近的知名大哥，房間還被升等，由於太巧，C小姐開始懷疑自己是幌子，是劉君玲為了攀上大哥，製造偶遇的一顆棋。

閨密撕破臉，劉君玲怒告C小姐妨礙名譽，但檢察官以不起訴處分，她氣不過繼續提上訴，但遭駁回。（圖／民眾提供）

「她沒錢卻買假貨撐場面，拿專櫃化妝品贈品當作禮物送我」，C小姐談起這位塑料姊妹連連搖頭嘆氣，恐怖的是自己也成為劉君玲拉攏「葛格」的工具，她明知一位共同好友已經是葛格的小三，但仍替男方牽線，C小姐拒絕當小四後，葛格能說善道以投資股票為由，慫恿她投資130萬元，之後卻人間蒸發。

C小姐因此和劉君玲撕破臉，一天酒醉怒開直播大罵劉君玲，劉君玲提告妨害名譽以及妨害自由，C小姐覺得莫名其妙，更慘的是劉君玲還找上她的前男友一起開副本霸凌她，「我走在路上都覺得每個人都在看我、議論我」，C小姐身心俱疲，差點崩潰。

對於劈腿一事，劉君凌澄清都是抹黑，反控這是恐怖情人所塑造出來，她說自己不是公眾人物也不是名人或網紅，「我的事情不用去解釋，私生活不用跟任何人交代」。

劉君玲強調自己是一個為生活而努力的女人，也默默行善付出愛心，希望媒體不要幫助有心人欺壓他人。另外，遭前閨密指控牽線當小四被騙錢等情況，她回應並不知道兩人有金錢交易，曾傳訊息詢問情況，誇張的是閨密有天吃藥開直播還罵她「破麻」，她也向對方提告。

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