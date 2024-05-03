有「殯葬界蔡依林」之稱的42歲劉君玲，去年替竹聯幫明仁會春酒找來170名高叉旗袍禮生，這波黑幫行銷讓劉君玲公司一夜之間全台知名。其實劉君玲的人生相當傳奇，其家族號稱3代孝女白琴，她自幼失去父母，12歲進入殯葬業，18歲學當孝女白琴，24歲成了告別式會場襄儀，後來開業當老闆，英國廣播公司BBC甚至以「台灣最有名送葬者」為她做專題報導，是殯葬業當紅人物。

周男和劉君玲交往期間相當甜蜜，劉女喊他老公愛意滿滿，將2人出遊點滴做成影片，周男得知被劈腿時相當心碎。（圖／民眾提供）

號稱孝女白琴三代家傳的劉君玲，外型美豔深受媒體喜愛，不但被BBC專訪也常受邀上節目。（圖／翻攝自當事人IG）

本刊調查，劉君玲來自「孝女白琴」世家，外婆、母親都從事相關行業，她12歲開始被迫入行，遭外婆、兄姊逼跳牽亡魂陣，哭到乾眼症和憂鬱症，蹺家不想幹還被抓回來，大一點就學著當孝女白琴，一路在地上痛哭爬行，18歲以「全台灣最年輕的孝女」，正式接下家族事業，後來轉為告別式會場襄儀，同時她也會幫大體化妝。劉君玲相當有想法，後來開設人力公關公司當老闆，婚喪喜慶都接案，包括豬哥亮、馬前總統母親及竹聯幫大哥陳啟禮喪禮都有她的身影。

孝女白琴算是台灣民間獨有文化，劉君玲深受國內外媒體喜愛，包括知名英國廣播公司BBC、Discovery頻道、NHK電視台等媒體都曾做過專訪，她自稱「1天可哭8場」，強調自己「每場都哭真的」，是用真感情投入每個喪家。

2014年6月，新北市警方破獲板橋區李姓角頭為首之暴力集團，由於覬覦襄儀師龐大商機，插足派遣工作還要抽頭1人200元，如襄儀業者不肯配合，該集團成員潑灑餿水穢物恐嚇，另有催討組暴力債務。外傳李姓主嫌前女友正是劉君玲，李男才將歪腦筋動到襄儀身上。

去年竹聯幫明仁會萬豪酒店春酒結束後，社會關注，當天劉君玲開心與團隊合影，也在臉書發文「一次次破了台灣的紀錄，一樣未見過人有的新旗袍亮相。」由於旗袍辣妹還依身高給薪，165公分3500元、163公分3200元。由於百名爆乳辣妹陣仗龐大，禮賓小姐遭起底被質疑「做黑的」，劉君玲曾發文澄清「都不是酒店小姐、傳播妹、飯局妹」，她曾回覆「看到一篇超好笑的腦補文，說去參加工作的人有些是想要當大哥的女人」感歎「就汙名阿。」

對於劈腿一事，劉君凌澄清都是抹黑，反控這是恐怖情人所塑造出來，她說自己不是公眾人物也不是名人或網紅，「我的事情不用去解釋，私生活不用跟任何人交代」。劉君玲強調自己是一個為生活而努力的女人，也默默行善付出愛心，希望媒體不要幫助有心人欺壓他人。

另外，遭前閨密指控牽線當小四被騙錢等情況，她回應並不知道兩人有金錢交易，曾傳訊息詢問情況，誇張的是閨密有天吃藥開直播還罵她「破麻」，她也向對方提告。

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