今天東北季風減弱，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫回升；明（4日）各地多雲時晴，北部回溫到30度以上，南部可達36度。周日（5日）鋒面接近，天氣轉不穩定，下周一、二（6、7日）北部及東半部偶有短暫陣雨；下周三（8日）另一波鋒面南下，影響程度待觀察。氣象專家吳德榮表示，下周四、五（9、10日）大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗，清晨將出現15度低溫。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今雲量減少，白天氣溫略升，東半部有局部短暫陣雨，西半部近山區午後有短暫陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部18至28度、中部19至32度、南部21至34度、東部20至30度。

明各地多雲時晴、氣溫回升，白天熱如夏，各地高溫都在30度以上，南部可達36度左右；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。

周日鋒面接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高；下周一、二微弱鋒面掠過北部海面，大台北及東半部偶有局部短暫雨，其他地區多雲時晴。

下周三另一鋒面快速南下，模式頻繁調整，影響程度仍需觀察。下周四、五大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，清晨氣溫降得很低，將有15度左右低氣溫出現。