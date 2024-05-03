美大學生挺巴示威逾2千人被捕 桑德斯：反戰學生可能是「拜登的越南」。(圖/路透)

全美大學挺巴、反戰學運風潮持續延燒。根據美媒統計，自4 月 18 日以來，已有2000多人在全美數十個大學校園被捕。其中，備受關注的波特蘭州立大學圖書館被佔領事件，目前抗議者與鎮暴警持續對峙中，不排除有更多人會被逮捕。參議員桑德斯今天指出，反戰學生可能是「拜登的越南」。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，週四身著防暴裝備的波特蘭警察在波特蘭州立大學圖書館外與抗議者對峙，當局正在努力將親巴勒斯坦抗議者趕出圖書館。波特蘭警方表示，波特蘭州立大學圖書館被佔領後，人們在警察清理大樓時逃離大樓，可能會導致更多人被捕。

警方表示，在圖書館大樓內發現了一些看似簡易武器、空心竹棍、裝滿滾珠軸承的水桶、不明工具、油漆氣球、裝滿墨水的噴霧瓶等工具。當局正在調查任何犯罪行為，被捕者將被起訴。

此外，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）聲援巴勒斯坦的示威持續多天，執法人員在當地時間周三（1日）傍晚6時左右下令示威者離開，然而示威者拒絕，執法人員終在周四（2日）凌晨進入營地清場，拘捕至少200名示威者。

全美數十個大學校園掀起挺巴、反戰學運。雖然每所大學抗議者的要求各不相同，但大多數示威活動都呼籲大學從支持以色列和迦薩戰爭的公司撤資。參議員桑德斯在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時，將當前的抗議活動與20 世紀60 年代末詹森總統 (Lyndon B. Johnson ) 總統任期內，發生的美國學生抗議越戰的活動進行類比，形容這「可能是拜登的越南」。

桑德斯說，詹森在很多方面都是一位非常非常好的總統，他選擇不參加68屆選舉是因為反對他對越南的看法。桑德斯非常擔心拜登總統將自己置於這樣的境地「他對以色列和這場戰爭的看法不僅疏遠了年輕人，而且疏遠了許多民主黨基礎」。

桑德斯強調，需要記住為什麼學生人數如此之多，他說：「他們在那裡並不是因為他們支持哈馬斯。他們在那裡是因為他們對以色列政府現在在迦薩的所作所為感到憤怒。他希望從政策角度和道德角度來看，拜登總統停止向尼坦雅胡開出空白支票，並認識到美國對以色列的支持「沒有幫助」。