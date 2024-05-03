前台大醫院婦產科名醫黃立雄，因被控以兒子黃博健、網紅「貴婦奈奈」經營的杏立博全醫美診所，外傳吸金10億元，調查局表示，由於受害人數眾多，目前粗估違法吸金近2億元，他們遭到通緝，逃亡加拿大近6年，上月與妻子黃林麗真主動聯絡調查局表達願返台接受調查，經調查局、移民署與加拿大邊境服務局(CBSA)協商後，今天（3日）清晨將黃立雄夫妻遣返地抵達濤機，調查局隨即黃立雄夫妻分別移送台北、士林地檢署歸案。

據了解，黃立雄否認吸金，供稱他只是診所登記負責人，診所投資事務大多是兒子黃博健及網紅「貴婦奈奈」處理，檢調已針對其說詞，進一步調查釐清。

調查局表示，黃立雄是杏立博全醫美診所登記負責人，2018年間與該診所實際負責人黃博健及本名蘇陳端的部落客「貴婦奈奈」等人，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，由於受害人數眾多，2018年11月診所惡性倒閉，目前粗估違法吸金新台幣近2億元。

調查局台北市調查處偵辦期期間，貴婦奈奈與黃博健早在2017年11月30日就飛往美國舊金山。 黃立雄2017年11月13日搭機飛往加拿大多倫多，他當時兼任台大醫院雲林分院婦產部主治醫師，台大也因他失聯未到診，予以停職。

由於黃立雄等3人出境未返，經台北地檢署傳喚及拘提無著，北檢2019年1月8日發布通緝黃立雄。黃立雄妻子黃林麗真則因另涉詐欺案，遭士林地檢署2019年10月28日發布通緝。

黃立雄等人逃亡加拿大後，調查局局駐加拿大法務秘書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署移民秘書多方協調聯繫，與加國CBSA合作，5月2日由CBSA官員自加拿大多倫多隨機戒護黃立雄夫妻返台歸案，班機於今日清晨抵達桃園國際機場，即由台北市調查處接押，訊後將分別解送台北地檢署、士林地檢署歸案，