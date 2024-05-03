南韓外交部2日說，政府將針對5家駐外外交機構的恐襲預警，從原先的一級「關注」，上調至三級「警惕」。5家機構分別是南韓駐柬埔寨大使館、駐寮國大使館、駐越南大使館、駐俄羅斯符拉迪沃斯托克總領事館，以及駐瀋陽總領事館。

韓聯社、路透等外電報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）說，近日獲得多項情報指出，北韓計劃恐攻南韓在中國、東南亞、中東等地的外交人員及民眾。據悉北韓已派特務到這些國家，並監視南韓在當地的外交機構伺機而動。

南韓情報部門認為，北韓發動恐攻的原因在於，最近當局開始召回長期派駐海外人員，促使從事外交、貿易工作者等菁英階層人士接連「脫北」。而北韓負責監管駐外人員的外交機構幹部及國家保衛省等部門卻推卸責任，向最高領導人金正恩說，是「外部因素」導致脫北事件頻仍，因此平壤企圖對南韓外交人員展開「報復性」攻擊。

South Korea raises diplomatic alert levels citing North Korea threats https://t.co/IBZvV58PXR pic.twitter.com/BV2thnVOsD — Reuters (@Reuters) May 2, 2024

南韓外交部聲明也提到，南韓國家反恐中心（National Counter Terrorism Center）近日召開會議，討論如何採取措施保護外交機構，以及在當地工作的外交人員。

南韓恐攻預警分為4級，從低到高分別是「關注」、「注意」、「警戒」、「嚴重」，其中「警戒」是在恐攻可能性相當高時才會發佈。