前新竹市長林智堅在論文案抄襲風波後卸任，雖常在臉書發文，但遲未有新動向，此前還傳出他可能再戰新竹市長。最新消息指出，林志堅近日復出，新工作則是被三立董事長張榮華延攬，到永興資本擔任總經理。林智堅本人2日晚間也親自證實此事，坦言自己從政20年來有成功也有失敗，轉換跑道從商，會抱著學習心態面對新工作。

林智堅因論文抄襲風波退選2022桃園市長，卸任後仍常在臉書分享生活，走遍新竹市過去的政績，分享在地美食，還有許多支持期待他復出，甚至曾傳出再次參選新竹市長。不過據《鏡週刊》最新報導，林智堅獲三立董座延攬，到張成立的永興資本擔任總經理，昨（2）日是第一天上班。

報導引述知情人士消息稱，張榮華積極開發媒體以外的投資標的，還擔任代表人成立永興資本公司，雖林智堅曾爆發論文抄襲案，但張榮華相中林的城市管理能力，因此延攬林替永興資本開發新的投資標的。經查，永興資本的營業項目為一般投資業，原名蘇麗投資。

三立集團也向鏡週刊表示，大讚林智堅在新竹市長任內施政革新，包括新竹市動物園再生、東門市場活化，可以看出林活化老舊建設和資產的能力。張榮華將借重林智堅在治理、規劃的專業經驗，擔任總經理協助永興資本相關投資事業的規劃與運作。

據《自由時報》報導，林智堅2日晚間證實此事，這一年多來接到不同邀約，經過思考後，答應邀請。從政20年來，有成功有失敗，如今對人生有不同期許，轉換跑道從商，會抱著學習心態面對新工作。