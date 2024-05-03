《日股》日本股市3日休市 07:482024/05/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢憲法紀念日，日股5月3日休市，7日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市1日休市 《國際金融》美日股市式微 陸港股市吸金 《證交所》中台資源科技送件申請股票上市 #日股 #3日 #休市 #日本股市 #適逢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中台資源科技今日送件申請股票上市 19:382024/05/02 財經 《櫃買市場》保綠-KY 5月2日起得為信用交易 07:382024/05/02 財經 《港股》勞動節 港股休市 09:072024/05/01 財經 日本能劇演譯傳統媽祖故事 登高雄春藝舞台 13:042024/05/01 生活 《日股》日圓突升＋長假到來 日股承壓 12:082024/05/02 財經 日圓狂貶值！奢侈LV包包慘淪「白菜價」 驚人折扣曝光 12:052024/05/01 財經 台積電進駐熊本掀1巨變！中小企業哀嚎：已經到極限了 05:002024/05/03 財經 獨》高雄旗山廣福社區研發「綠金粽」 粽子不包花生包毛豆 16:472024/05/02 寶島 台積電慘摔18元 台股「殺積盤」月線飛了！分析師曝後市 13:582024/05/02 財經 證交所：除金控股外其餘上市公司Q1財報5／15截止公告 19:252024/05/02 財經 6神戶甜點大師輪番客座台北美福 世界級美味320元起 20:182024/05/02 生活 日圓匯率34年新低陸客衝了！暴買3大類：勞力士斷貨 09:122024/05/02 財經 外媒：大陸富人移居日本 助漲當地房價 19:282024/05/02 財經 甜點控必收！日米其林星廚推巧克力季 墾丁飯店端北海道甜點迎客 17:352024/05/02 生活 3大利空襲擊！台股下殺逾140點 台積電砍9元至781 09:032024/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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