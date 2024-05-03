董事長劉珠淇表示，長聖今年的細胞受託開發製造(CDMO)業務蓬勃發展，訂單能見度已達第4季度，合作醫院數量與合作細胞治療項目亦不斷擴大，並持續優化細胞產品並對公司2024年的營運表現感到樂觀，有望再創新高。

另外，長聖旗下免疫異體CAR001( HLA-G-CAR-BiTE)細胞治療予大腸直腸癌、乳癌、肺癌與惡性腦癌，已獲得美國FDA核准，啟動晚期復發和難治性實體腫瘤臨床一／二期a臨床試驗外，日前再傳捷報成功獲得日本與台灣發明專利的國際肯定，此專利歷經2年多審核與答辯，近日正式收到日本專利局與台灣經濟部智慧財產局專利核准通知，專利保護期至2042年，這一重要進展不僅突顯了CAR001技術的創新性和獨特性，也為長聖在全球市場上的競爭地位提供了奠定了堅實基礎。

長聖今年股東會已決議配發每股配息6元、配股1元，為歷年來分配最高股利。