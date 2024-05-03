一名女網友發文開玩笑說「某款飲品的酒精濃度1罐9％，2罐就變18％」，被截圖轉發以後，吸引4千多人朝聖，也被大批網友吐槽「在台灣讀書犯法！」女網友也回應說「明眼人一看就知道是玩笑，沒幽默感就不要隨便講幹話（網路用語：玩笑、垃圾話），謝謝幫我漲粉」。

一名女網友在網路上分享，某款飲品1罐的酒精濃度是9%，喝2罐就是18%，有網友將貼文截圖轉發到臉書上吐槽「在台灣，讀書真的犯法！」吸引4千多人朝聖。

不少網友留言討論，「至少他會加法」、「驚爆！全球數學家的棺材板要壓不住了」、「三角形邊長放大兩倍內角和會變360度嗎」、「照這樣算，喝11瓶＝99%，會暴斃」。

後來女網友本人在IG發限動回應，追蹤人數突然增加，後來才知道是當初的貼文被截圖轉發，「明眼人都知道那是在開玩笑，沒幽默感就不要隨便跟人家講幹話，真的謝謝幫我漲粉」。

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