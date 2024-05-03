聯準會主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性。預計將於6月放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元。

國泰世華銀行推估Fed首次降息時點遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼。通膨走勢影響Fed降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時點將可能再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

政策利率維持不變下，對總經影響方面，國泰世華銀行認為，美國今年首季GDP年化季增率由上季3.4％降至1.6％，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。不過受到油價、住房通膨走升影響，導致今年首季以來，美國通膨增速仍居高不下，使Fed對降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。

股市隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇了近期股市震盪幅度。不過長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上AI需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。

債市由於通膨增速居高不下，使Fed一再推遲今年的降息時點，不過在核心通膨年增率未大幅走升的情形下，預期Fed仍傾向於今年降息，但估計本波降息幅度不大。債市策略上維持逢高鎖利的思維，不過隨市場預期終端利率下降，未來資本利得空間將相對有限，債市報酬以固定息收為主。

匯市方面，若高利率持續更長時間，美元強勢期將保持更久，加上若ECB(歐洲央行)於今年6月啟動降息，將有助於美元指數未來數月高位震盪。後續待美聯準會(Fed)釋出較明確的降息訊號後，美元將稍趨貶勢，幅度則將視未來美國降息步伐速度而定。