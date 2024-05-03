金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝國際化發展， 2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，符合「基本必要條件」及「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等3面向者，除適用基本優惠措施外，並可取得相關選擇優惠措施。

由於外界反應中小型投信業者較不易達成相關指標規定，為促使中小型投信業者積極參與，金管會2021年中宣布增訂中小型投信業者適用的放寬後評估指標及面向，符合者亦可取得基本優惠措施。

考量ETF等採被動型基金商品快速發展、規模快速成長，金管會考量發展主動型基金較有助提升資產管理人才的投研能力，為鼓勵投信業者產品策略衡平發展及積極提升投研能力，宣布修正「鼓勵投信躍進計畫」相關指標，調整為以主動型基金作為計算基準。

證期局副局長黃厚銘表示，此次對「投研能力」相關指標做出4大修正。首先，對於投信基金複委任或委託海外顧問的檔數或規模比重不超過半數指標，由於被動型基金無須複委任或委託海外顧問，故將檔數或規模計算標準排除指數型基金、ETF及ETF連結基金等產品。

其次，鼓勵投信躍進計畫中，明定至少要有3種類型基金平均報酬率高於業界平均，金管會鑒於被動型基金的報酬率主要受其追蹤指數所投資成分股的市場波動影響，因此將此指標修正為僅限主動型基金。

再者，計畫中要求近3年投研團隊須達一定人數或比重、且人數及平均資產管理規模皆為成長，金管會將此指標修正為不包括被動型基金經理人，且近3年投研團隊年平均人數由現行標準25人下修至20人、投研人數占總員工數比由現行標準20％下修至15％。

同時，大型投信適用的投研團隊人數，由現行標準75人下修為60人，平均資產管理規模計算標準增加排除被動型基金。中小型投信的投研團隊人數，由現行標準15人下修為10人、投研人數占總員工人數占比由現行標準20％下修為15％。

最後，對於平均資產管理規模須達排名前3分之1或達一定金額，現行規模計算標準為投信業者可自行選擇適用「不含貨幣市場基金（MMF）」或「不含MMF及ETF」，配合上述指標一致性，此次將「ETF」修正為「被動式操作管理基金」。

黃厚銘表示，國內目前有38家投信，但近4年每年僅有5家遞件申請「鼓勵投信躍進計畫」，認為可能是業者自行評估未達標而未送件，預期此次修正後發行主動型基金業者的申請機率可望提高。