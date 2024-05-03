遊戲橘子指出，這次股權交易主要整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模。網銀國際也表示，集團積極打造泛娛樂生態圈，繼跨足影視製作並入主西門町絕色影城正式進軍影城通路，昨日入股樂點成為夥伴，為網銀國際泛娛樂事業版圖再添生力軍，並深化與橘子集團的合作關係。

橘子說明，本次的股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直以來為橘子重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共識，期許透過合作能進一步將市場資源整合、達成產業共好的目標。

本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時橘子將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案優先認購權。若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比例預計將從74％降至50％以下，未來公司對樂點仍會保有一定的持股份額。