一名薛姓男子為了保住家中的香油錢，竟不顧女友哀求反抗，不僅放任薛姓友人硬上女友，甚至還在門外把風，後來又再住處性侵女友。橋頭地院審理，依法判處葉男2次性侵，各處有期徒刑1年10月，併執行刑2年半，薛男則判處有期徒刑3年8月。可上訴。

判決指出，A女與男友薛男同居期間，透過男友介紹而結識經營手機店的葉姓男子，而葉男本身患有輕度至中度智能障礙，後來竟在手機店房間內，不顧A女激烈反抗，第1次性侵得逞；5月28日，葉男又在手機店的房間內，再次向A女伸出魔爪，第2次性侵得逞。

「葉男當時進來手機店房間脫我褲子，我用腳踢他還有反抗，薛男救在旁邊用唇語叫我忍耐後就離開…我當時一直哭」、「因為薛家的香油錢，都是葉出的」。A女主張，儘管她一直對薛男明確表達不想發生性行為，但他卻眼神示意、唇語稱沒有關係，甚至還走到手機行的櫃檯把風。

同年8月下旬，薛男慾火難耐，無視女友反抗意願，並在住處性侵A女，導致A女身心飽受極大傷害，憤而提告。

庭上，葉男坦承確實曾在手機店的房間與A女法師2次性行為，但卻堅稱二人是合意性行為，並強調A女指證前後有瑕疵。薛男則主張，他得知A女懷孕後，曾向女方的家人一起討論日後是否結婚，但卻堅決否認自己性侵A女，甚至一再辯稱：「我是喜歡同性，當時我與陸XX交往、同居，沒有和A女發生性關係」、「A女還有跟其他人發生性關係，懷孕也未必是我所造成，至於A女自稱被打，也無法確定是被誰打」等語。

橋頭地院審理，依據A女在警詢時的證詞，對提問皆能充分理解並就案情說明，描述犯罪過程時非常仔細，推斷應出於記憶與經歷，難以即刻憑空虛構，因此對其陳述予以採信，依法判處葉男2次性侵，各處有期徒刑1年10月，併執行刑2年半，薛男則判處有期徒刑3年8月。可上訴。

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