陳耀祥硬槓藍白立委遭送監察院 張禹宣笑酸「死豬不怕滾水燙」

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥1日在立法院備詢時，被藍白立委指態度傲慢、拍桌開嗆，並聯手提案，批他「毀憲亂政」，應予以最嚴厲譴責，移送監察院。媒體人張禹宣則狠酸，「顯而易見的是他已經沒有什麼好損失」。

張禹宣接受本網專訪時提及，第一，陳耀祥未來也不會再留任，基本上就一句話形容「死豬不怕滾水燙」，當然無所謂，就算送監察院進行彈劾，但監委會不會同意該案？連前行政院發言人陳宗彥都可以輕鬆放過的；第二，到底對陳耀祥這個人造成什麼傷害？最慘就是回家吃自己。

正因如此，張禹宣指出，所以今天當藍白跟陳耀祥起爭執，顯而易見的是他已經沒有什麼好損失，乾脆跟你大鬧一架，這個節骨眼上反而必須要看的不是陳耀祥，而是現任副主委翁柏宗未來會不會當主委，如果杯葛翁柏宗，陳耀祥會繼續待在這個位子，才是最有趣的事情。

張禹宣並提及，陳耀祥還跟民進黨團密會協商，顯而易見的，他之所以能有這樣底氣跟藍白對抗，背後自然有現在的執政黨給底氣跟勇氣。