近期台灣不斷發生地震，有許多民眾發現自己在非地震情況下感到暈眩、耳鳴，以為還有地震，經過查證後卻沒地震發生。醫師周學徹表示，這是一種「地震頭暈症候群」，通常來自於人的焦慮感所產生。

「怎麼感覺一直在地震？」一名陳姓女子從0403花蓮大地震後每天都感覺到餘震，但查詢過後又沒有地震相關資訊，但她仍感覺整天天旋地轉，讓她注意力難以集中，心情更是恐慌至極，原來陳女是患上「地震頭暈症候群」。

周學徹表示，「地震頭暈症候群」通常會在地震以後還一直感受到暈眩、耳鳴、不平衡等症狀，患者會感覺周遭的人事物在旋轉，有些人會出現注意力不集中的症狀，這是跟焦慮、自律神經相關的前庭不平衡有關係，加上患者的焦慮心態會導致神經緊繃，更加重頭部暈眩、耳鳴的症狀。

周學徹說明，「地震頭暈症候群」好發在本身容易暈車、暈船的民眾身上，若在地震當下民眾所在大於3樓以上的人會比較高機率出現此現象，而統計上顯示，女性發生機率更勝於男性。

周學徹建議，患有「地震頭暈症候群」的民眾得恢復正常運動以及生活作息，並持續與他人互動，不要自己一直處在獨處狀態；若太嚴重可以請醫師幫忙，讓自己回到正常生活，不要讓自己一直呈現過度警覺的狀態。