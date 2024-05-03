台中市警局一分局公益派出所本日前接獲報案，民眾指稱，有一位迷失老婦需要協助，經員警到場了解，竟是一周前才剛受理報案失蹤人口的老婦，竟又再次迷失方向，趕緊將其帶回配出所，並通知家屬帶回。

據了解，張姓婦人（71歲）上月（4月）20日因迷失方向，便獨自在中美街與公正路口徘徊，經熱心民眾發現報案，線上警網到場後發現，張婦前幾天才從自家中外出走失，沒想到才不到5天，又獨自外出迷失方向。

經員警關懷詢問原因，她竟是要徒步至台中車站，搭車北上參與教會活動，但因對路況不熟悉，加上失智而迷失方向。員警們知悉後，趕緊牽起老婦的手，並載她返回所內稍作休息，不久後也聯絡到其兒子將其接回。員警也再次叮嚀家屬，要好好照料年邁的母親。看著員警攙扶老婦人的背影，在母親節前夕也備感溫馨。

第一警分局呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利員警發現時，可第一時間確認走失者身分，以協助返家。